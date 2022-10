Das Konnex Baden füllt sich weiter: Die SPGI Zurich AG hat mit Aveniq einen Mietvertrag für eine rund 4000 m2 grosse Bürofläche abgeschlossen.Zürich - Das Konnex Baden füllt sich weiter: Die SPGI Zurich AG hat mit Aveniq einen Mietvertrag für eine rund 4000 m2 grosse Bürofläche abgeschlossen. Damit verlegt die Schweizer IT-Dienstleisterin ihren Standort in Baden in das moderne und umweltfreundliche Gebäude an der Brown Boveri Strasse 7. Das Konnex Baden, die moderne «Stadt in Stadt» mit rund 35'000 m2 Nutzfläche, wird bis Ende 2024...

Den vollständigen Artikel lesen ...