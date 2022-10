Es handelt sich um eines der größten Speicherprojekte im Übertragungsnetz und die Pilotanlage entsteht in Kupferzell. Der Netzbooster soll den Bedarf an neuen Leitungen und Eingriffen in den Netzbetrieb senken, die mit dem fortschreitenden Ausbau von Photovoltaik und Windkraft erforderlich werden könnten.Transnet BW arbeitet derzeit an der Realisierung seines ersten Netzboosters in Kupferzell. Für das Pilotprojekt sind in den vergangenen Tagen mehrere Meilensteine erreicht worden, heißt es von dem Netzbetreiber. Ende September seien ein zweiter neuer Transformator und ein dritter Stromkreis in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...