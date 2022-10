Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach der kräftigen Erholungsbewegung vom Dienstag wieder Federn lassen müssen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach der kräftigen Erholungsbewegung vom Dienstag wieder Federn lassen müssen. Von schwachen Finanzwerten und Zyklikern belastet, rutschte der Leitindex SMI unter die Marke von 10'500 Punkten ab und schloss klar tiefer. Am Markt war von Gewinnmitnahmen und anhaltenden Unsicherheiten die Rede. Insbesondere besser als erwartet ausgefallene...

Den vollständigen Artikel lesen ...