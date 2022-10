Im achten Monat des Jahres übernachteten wie schon im Juli fast wieder gleich viele Gäste in den hiesigen Hotels als vor der Corona-Krise.Neuenburg - Die Erholung der Schweizer Hotellerie hat sich auch im August fortgesetzt. Im achten Monat des Jahres übernachteten wie schon im Juli fast wieder gleich viele Gäste in den hiesigen Hotels als vor der Corona-Krise. Im August nahm die Zahl der Übernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent auf 4,5 Millionen zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

