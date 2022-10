Nong Bua Lamphu - Bei einem Angriff auf eine Kindertagesstätte im Nordosten Thailands sind am Donnerstag mindestens 32 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien viele Kinder, berichteten mehrere thailändische Medien übereinstimmend.



Der Vorfall ereignete sich demnach in der Provinz Nong Bua Lamphu, die etwa 550 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok liegt. Bei dem Täter soll es sich um einen ehemaligen Polizisten handeln. Der Mann soll in die Einrichtung eingedrungen sein und dort das Feuer eröffnet haben. Zudem soll er mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.



Nach der Tat flüchtete der Mann. Die örtliche Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.

