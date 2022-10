FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.10.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 325 (358) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2385 (2900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3520 (3975) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3000 (3200) PENCE - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 330 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 40 (60) PENCE - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 19 (20) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 48 (49) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (4300) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 123 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 3300 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 180 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 114 (112) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (130) PENCE - BERENBERG RAISES YAMANA GOLD PRICE TARGET TO 660 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 600 (500) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 184 (231) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS TESCO PRICE TARGET TO 238 (292) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1370 (1420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 125 (135) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&G PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6900 (7200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5750 (7600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 350 (335) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANGLE PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 240 (251) PENCE - 'HOLD' - NUMIS CUTS SYNTHOMER TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 120 (230) PENCE - RBC CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 330 (375) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 470 (485) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 15,5 (16,5) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 550 (650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 245 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 90 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 600 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES EMPIRIC STUDENT PROPERTY TARGET TO 90 (84) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 900 (1075) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (705) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 3200 (3400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 160 (220) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6000 (6500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1375) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'BUY'



- HSBC CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 740 (795) PENCE - 'BUY'



