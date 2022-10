Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich will ab Januar 2023 Erdsonden sowie Erdregister und -kollektoren in die Versicherungsleistung aufnehmen.Zürich - Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) will ab Januar 2023 Erdsonden sowie Erdregister und -kollektoren in die Versicherungsleistung aufnehmen. Damit sollen im Rahmen der GVZ-Nachhaltigkeitsstrategie den Entwicklungen und Innovationen rund um Gebäude Rechnung getragen werden. Daher soll das Dienstleistungsangebot darauf ausgerichtet werden...

