Das monokristalline Solarmodul lässt sich für verschiedene Photovoltaik-Anwendungen, etwa am Balkon, im Garten, Wohnmobil oder Boot nutzen. In Kürze will Pearl auch Sets mit Laderegler und Lithium-Eisenphosphat-Speicher anbieten.Pearl bietet online ein neues flexibles Solarmodul der Marke "revolt" mit 100 Watt für 149,99 Euro an. Es nutze monokristalline Solarzellen und sei für Photovoltaik-Anwendungen im Garten, am Balkon oder in Wohnmobilen sowie Booten geeignet. Nach Angaben des Anbieters lässt es sich sowohl an leicht gebogenen als auch auf planen Flächen anbringen. Demnach ist ein Biegeradius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...