AUD/NZD wurde angesichts der zunehmenden politischen Divergenz zwischen der Reserve Bank of Australia und der Reserve Bank of New Zealand weiterhin mit einem starken Abwärtstrend gehandelt. Die Ökonomen der OCBC Bank halten an ihrer Short-Position mit einem Ziel von 1,12 fest. Die Risiken sind weiterhin abwärts gerichtet Die begleitende MPS der RBNZ ...

