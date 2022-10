Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag auf seinem Kurs nach unten geblieben. Damit sind die starken Gewinne vom Wochenstart bereits wieder Geschichte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag auf seinem Kurs nach unten geblieben. Damit sind die starken Gewinne vom Wochenstart bereits wieder Geschichte. Das Rally vom Montag und Dienstag sei in der Rückschau vor allem von Short-Deckungen getrieben gewesen, sagten Händler. Die Kurse hätten von Käufen jener Marktteilnehmer profitiert, die zuvor auf fallende Notierungen gesetzt hätten.

