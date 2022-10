Der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) nahm auch in diesem Jahr an der Messe Fruit Attraction in Madrid (4. bis 6. Oktober) teil. Der Verband nutzte die Fachmesse, um allen Besuchern am bewährten Marlene®-Stand das neue Unternehmenskonzept "VOG - Home of apples" vorzustellen. Die "Heimat des Apfels" stand auch im Mittelpunkt einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...