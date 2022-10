Werner Salzmann will Bundesrat werden. Der 59-jährige Berner SVP-Ständerat hat seine Kandidatur am Freitagmorgen bekannt gegeben.Bern - Werner Salzmann will Bundesrat werden. Der 59-jährige Berner Ständerat hat seine Kandidatur am Freitagmorgen auf Nau.ch bekannt gegeben und gegenüber Keystone-SDA bestätigt. Er habe das Anforderungsprofil studiert und sei zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Entscheiden müsse aber die Findungskommission. «Ich bringe insbesondere viel militärische und private Führungserfahrung mit»...

