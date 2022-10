Die Bewertungskennzahlen sind gefallen, aber noch nicht auf ausreichend breiter Basis. Es bedarf weiterer Belege dafür, dass die Märkte eine ausgewachsene Rezession einpreisen.Die Bewertungskennzahlen sind gefallen, aber noch nicht auf ausreichend breiter Basis. Es bedarf weiterer Belege dafür, dass die Märkte eine ausgewachsene Rezession einpreisen. In aller Kürze: Wir stehen an einem Wendepunkt in der Geld-, Steuer- und Geopolitik Beim Kredit- und Konjunkturzyklus braucht es noch etwas Abkühlung Die Zentralbanken bestimmen das Geschehen an den Märkten wie nie zuvor...

