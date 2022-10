«Insgesamt ergeben sich bei qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihen nach der deutlichen Korrektur in diesem Jahr eine Reihe attraktiver Gelegenheiten.»Kommentar von Maria Stäheli, Senior Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management in Zürich "Die aktuelle Korrektur an den Finanzmärkten ist aussergewöhnlich: Sie trifft zwar die meisten Anlageklassen hart, aber qualitativ hochwertige Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen verzeichnen dieses Jahr ihre bisherigen Worst-Case-Szenarien. Im Vergleich verloren Aktien und...

Den vollständigen Artikel lesen ...