FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.10.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 160 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 65 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 116 (135) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1800 (1940) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 880 (630) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1210 (1230) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 440 (520) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 1430 (1375) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 275 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2900 (3250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1720 (1800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 412 (577) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 155 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1210 (1290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1210 (1290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1000 (965) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7600 (7200) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

