Die Giga Buffalo-Batterie im Testzentrum der Wageningen University & Research in Lelystad ist laut Wärtsilä nun vollständig in Betrieb. Der nach Firmenangaben größte Energie-Speicher der Niederlande hat eine Leistung von 24 MW und eine Speicherkapazität von 48 MWh. Der Energieversorger Eneco nutzt sie, um Schwankungen bei Verbrauch und Erzeugung auszugleichen und die Netzstabilität zu verbessern. Zudem bringt die Verlagerung von Energie in Zeiten mit hoher Nachfrage Mehreinnahmen für den Energieversorger.Die ...

