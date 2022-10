Hamburg - Der Zugverkehr in Norddeutschland ist am Samstagmorgen großflächig ausgefallen. Auch Züge in Richtung Norddeutschland würden nicht fahren, teilte die Bahn am Morgen mit.



Grund dafür sei ein Ausfall des digitalen Zugfunksystems. Die Störung betreffe den Regional- und Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Züge würden an den jeweiligen Bahnhöfen zurückgehalten. Wie lange die Störung dauere, konnte die Bahn zunächst nicht sagen.

