Bei thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 hatten wir am 02. Oktober den Einstieg vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Thyssenkrupp hat in den letzten drei Wochen kräftig verloren. Falls sich nach den starken Kursverlusten eine Gegenwehr zeigt, könnte man ab 4,45 Euro einen mutigen Trade wagen." Am Dienstag lag der Gewinn bei 12,49 Prozent und zum Handelsende am Freitag sind noch 5,28% übrig geblieben. ...

