Der Entscheid sei das Ergebnis einer vertieften Strategie-Analyse und erfolge in enger Absprache mit der Finma, teilte die Bank am Montag mit.Zürich - Die russische Gazprombank stellt ihre Geschäftstätigkeit in der Schweiz ein. Der Entscheid sei das Ergebnis einer vertieften Strategie-Analyse und erfolge in enger Absprache mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, teilte die Bank am Montag mit. Die bestehenden Geschäftsbeziehungen vornehmlich im Bereich der Exportfinanzierung würden in den kommenden Monaten abgewickelt oder an...

