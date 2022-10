Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), eines der grössten Schweizer Versorgungsunternehmen, sind als Minderheitsaktionär bei Neuron eingestiegen. Dies ist die erste externe Investition in Neuron seit der Gründung des Unternehmens.Brugg - Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), eines der grössten Schweizer Versorgungsunternehmen, sind als Minderheitsaktionär bei Neuron eingestiegen. Dies ist die erste externe Investition in Neuron seit der Gründung des Unternehmens. Der Fokus der bestehenden Aktionäre (und des Managements) lag in dieser Zeit auf organischem Wachstum und dem Aufbau einer soliden Technologie...

Den vollständigen Artikel lesen ...