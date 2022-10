Mit kalter Nahwärme wird künftig ein Quartier in Nürnberg versorgt. Die Erdwärme wird dabei über einen Rohrkollektor gesammelt. Der Energieversorger N-ergie realisiert ein Projekt für kalte Nahwärme für ein Wohnquartier in Nürnberg. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es dabei um das Wohngebiet RieterBogen in Kornburg. Das Vorhaben steht unter dem Motto "Die Energie nutzen, die unter unseren Füßen gespeichert ist". Aktuell arbeite dort auf einem Acker ein Leitungspflug, der insgesamt rund 16 Kilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...