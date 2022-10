Hier ist, was Sie am Montag, den 10. Oktober wissen müssen: Die Anleger suchen am frühen Montag Zuflucht und risikosensitive Vermögenswerte finden kaum Nachfrage. Nachdem der US-Dollar-Index (DXY) die Vorwoche aufgrund des positiven US-Arbeitsmarktberichts für September auf festem Boden geschlossen hatte, bewegt er sich nun auf 113,00 zu. Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...