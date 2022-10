Der Freistaat hat rechtliche Gründe beseitigt, die bisher eine Kombination von Photovoltaik und Windkraft in vorrangig für Windparks ausgegwiesenen Gebieten verhindert haben. Der bayerische Wirtschaftsminister sieht für die Zukunft bei solchen Kombikraftwerken auch gute Chancen für grünen Wasserstoff.In Bayern können künftig unter bestimmten Voraussetzungen an einem Standort Photovoltaik und Windkraft kombiniert werden, auch wenn für beide Anlagen ein regionalplanerisch ausgewiesenes Wind-Vorranggebiet genutzt wird. Bislang war es in diesem Gebieten nicht möglich, Photovoltaik-Freiflächenanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...