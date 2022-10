Künftig steht Hans Deckers dem Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC) vor. Der 66-Jährige wurde am 30. September 2022 auf der Jahreshauptversammlung des BDC im niederländischen Eindhoven einstimmig in das neue Amt gewählt. BDC-Vize Dr. Torben Kruse mit dem neuen BDC-Vorsitzenden Hans Deckers und Michael Schattenberg in Eindhoven (vl.). Foto © BDC Der...

