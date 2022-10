Ins Auge sticht, dass eine Zunahme gegenüber dem Vormonat in allen Kantonen zu verzeichnen war. Im Vorjahresvergleich nahmen die Mieten über die ganze Schweiz betrachtet um 2,8 Prozent zu.Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im September weiter gestiegen. Sie legten um 0,7 Prozent zu. Der Index steht neu bei 118,9 Punkten, wie die Swiss Marketplace Group, die monatlich den Homegate-Mietindex berechnet, am Dienstag bekanntgab. Ins Auge sticht bei den Angebotsmieten für den Monat September, dass eine Zunahme gegenüber dem Vormonat in allen Kantonen zu verzeichnen war.

