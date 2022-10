FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1975 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET TARGET TO 220 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS MARSHALLS PRICE TARGET TO 280 (380) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 250 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 800 (1500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CENTRICA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 81 (97) PENCE - CITIGROUP RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2260 (2170) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1020 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 490 (608) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2680 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3440 (3290) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 760 (720) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5800 (5600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WISE PRICE TARGET TO 470 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 132 (179) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 124 (138) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES CERES POWER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 365 PENCE - JEFFERIES REINITIATES ITM POWER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 185 PENCE - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2150 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1110 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/NUMIS CUTS KINGFISHER TO 'SELL' (REDUCE) - PRICE TARGET 150 (215) PENCE - RPT/NUMIS RAISES NEXT PLC TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 6800 (7000) PENCE



