Der EuroStoxx50 gab am Vormittag um 0,89 Prozent auf 3326,95 Punkte nach.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag weiter nachgegeben. Mässige Vorgaben aus den USA und die zahlreichen Belastungsfaktoren der vergangenen Wochen lasteten weiterhin auf den Börsen. Der EuroStoxx50 gab am Vormittag um 0,89 Prozent auf 3326,95 Punkte nach. In Paris betrug das Minus im Leitindex Cac 40 zuletzt 0,72 Prozent auf 5798,40 Punkte. Der britische FTSE 100...

