So ist der US-Dollar zum Franken zuletzt auf 0,9967 wieder klar unter die Parität gefallen, am Morgen notierte er noch darüber.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag bis zum Mittag nur wenig von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 0,9721 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Franken hat hingegen an Stärke gewonnen. So ist der US-Dollar zuletzt auf 0,9967 wieder klar unter die Parität gefallen, am Morgen notierte er noch darüber. Und auch der Euro hat sich auf 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...