Zum ersten Mal organisiert das Versuchszentrum Laimburg in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Tirol und der Fondazione Edmund Mach am Freitag, 14. Oktober, die Kräuterfachtagung. Der Anbau von Kräutern hat in Südtirol eine lange Tradition. Ob in Tees, als Nahrungsmittel oder als Tinkturen - die Anwendungsmöglichkeiten von Kräutern sind vielfältig....

Den vollständigen Artikel lesen ...