Die EU-Kommission plant eine europäische Allianz der PV-Industrie. So will Europa seine heimische Solarindustrie stärken. Die EU treibt eine europäische PV-Allianz der Solar-Photovoltaik-Industrie voran. Wie die Brüsseler EU-Kommission mitteilte, will sie die Kapazität der europäischen Solarindustrie massiv ausbauen. Die neue europäische Allianz sei dafür ein wichtiger Baustein, dem die EU-Kommission nun offiziell zugestimmt habe. Damit kann der Aufruf zur Mitgliedschaft in der Allianz im November ...

