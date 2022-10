"Die schon arg strapazierten Nerven der Anleger dürften mit den anstehenden Terminen in dieser Woche erneut auf eine harte Probe gestellt werden", kommentiert ein Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt findet im frühen Handel zur Wochenmitte zunächst keine klare Richtung. Dabei hat der Leitindex SMI mit fünf Verlusttagen in Folge eine Verlustserie hinter sich. «Die schon arg strapazierten Nerven der Anleger dürften mit den anstehenden Terminen in dieser Woche erneut auf eine harte Probe gestellt werden», kommentiert ein Händler. Tatsächlich stehen etwa in den...

