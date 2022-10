Der Flughafen Frankfurt hat am Ende der Startbahn West eine PV-Anlage zu Demonstrationszwecken installiert. Betreiber Fraport plant, die Zaunanlage auf 13 Megawatt zu erweitern. Die Fraport AG installiert Photovoltaik am Flughafen Frankfurt. Wie der Flughafen-Betreiber mitteilte, installiert er am südwestlichen Ende der Startbahn West eine Demonstrationsanlage mit 20 PV-Panels und einer Leistung von 8,4 Kilowatt. Diese dreireihige Anordnung möchte Fraport perspektivisch zunächst entlang der Startbahn ...

