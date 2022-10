An der Heimatbörse Canadian Sec notiert Havn Life Sciences per 11.10.2022, 08:00 Uhr bei 0.12 CAD. Unser Analystenteam hat Havn Life Sciences auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch ...

