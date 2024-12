NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Höhenflug der Tesla -Aktien scheint ungebrochen. Zum Start der neuen Woche stiegen die Papiere des Elektroauto-Herstellers im vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent auf 394 US-Dollar. Damit rückten sie an die Marke von 400 US-Dollar heran, die letztmals Anfang des Jahres 2022 erreicht worden war. Bis zum Rekordhoch von gut 414 Dollar vom November 2021 ist es nun nicht mehr weit.

Begonnen hatte die jüngste Tesla-Rally mit dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Genährt wurde sie in der Folgezeit durch einen Medienbericht, wonach es unter der anstehenden Trump-Präsidentschaft in den USA Lockerungen bei den Regeln für Autonomes Fahren geben könnte. In den vergangenen Tagen beschleunigte sich der Anstieg nochmal mit der allgemeinen Erholung der US-Technologiewerte.

Seit dem Zwischentief vor rund fünf Wochen haben die Tesla-Titel einen Wertzuwachs von fast einem Viertel hingelegt. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Kursplus auf fast 60 Prozent.

Damit machte Tesla auch die zwischenzeitlich deutlich unterdurchschnittliche Kursentwicklung im Vergleich zum US-Technologieindex Nasdaq 100 nicht nur wett, sondern ist mittlerweile doppelt so rentabel. Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 hat im laufenden Jahr bislang knapp 30 Prozent Rendite eingefahren.

Im Zuge des jüngsten Kursanstiegs ist der Börsenwert von Tesla wieder über die Marke von einer Billion Dollar gesprungen - er lag zuletzt bei rund 1,3 Billionen Dollar. Dagegen sehen die Börsenwerte der deutschen Automobilhersteller recht bescheiden aus: Mercedes-Benz weist eine Marktkapitalisierung von 59 Milliarden Euro auf, Porsche AG von 55 Milliarden, BMW von 50 Milliarden und Volkswagen von 43 Milliarden. International reicht Toyota mit knapp 280 Milliarden Dollar noch am ehesten an Tesla heran.

Mit dem rasanten Wertzuwachs von Tesla ist auch das geschätzte Vermögen des Unternehmensgründers und Hauptaktionärs Elon Musk deutlich gestiegen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Musk mit derzeit rund 375 Milliarden Dollar Vermögen der mit weitem Abstand reichste Mensch der Welt.

Wie US-Medien berichteten, hat der Tech-Milliardär mehr als 250 Millionen Dollar zur Unterstützung des Wahlkampfs von Donald Trump gespendet. Dies berichteten US-Medien unter Berufung auf neu veröffentlichte Zahlen der US-Wahlkommission. Trump revanchierte sich dafür mit einem attraktiven Jobangebot: Musk soll mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy die Führung eines speziell dafür geschaffenen Beratungsgremiums zum Bürokratieabbau übernehmen./edh/gl/mis