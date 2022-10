Der Konzern will das Speichersystem in seiner Bergbau-Sparte für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung nutzen sowie in seiner Off-Road-Fahrzeugflotte einsetzen. Die schnell ladenden Batterien basieren auf einem patentierten Curved-Graphene-Material und sind kombiniert mit Eigenschaften von Superkondensatoren und Batterien.Skeleton Technologies hat einen Großkunden für seine neuartige "SuperBattery" gewonnen. Shell will es flächendeckend für seine Pläne zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Bergbau-Sektors einsetzen. In diesem Zuge wird Skeleton Mitglied eines von Shell geführten Konsortiums ...

