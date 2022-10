Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im August stärker gestiegen als erwartet. Dies geht aus den von Eurostat am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Daten hervor, die darauf hindeuten, dass das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone wieder an Fahrt gewinnt. Die Industrieproduktion auf dem alten Kontinent stieg im August um 1,5 % im Vergleich ...

