Von Jenna Barnard, Co-Head of Strategic Fixed Income und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors 12. Oktober 2022 Die am weitesten vorlaufenden "Frühindikatoren" der Konjunkturzyklen zeigen beunruhigendes Bild eines synchronisierten und langen Abschwungs bzw. einer tiefen Rezession weltweit Wachstumsrückgänge beenden zyklische Inflationsphasen; daher erreicht die Inflation ihren Höhepunkt in der Regel in einer Rezession Infolgedessen ist das Risiko eines geldpolitischen Overkills so hoch ...

