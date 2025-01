Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Phillip Lane, spricht am Mittwoch auf der Global Macro Konferenz von Goldman Sachs in Hongkong. Wichtige Zitate Die Wirtschaft erholt sich weiter. Investitionen dürften in diesem Jahr anziehen. Wirtschaftswachstum in der Eurozone 1,1% im Jahr 2024, erwartet stärkere Erholung im Jahr 2025. Geldpolitische ...

