Das Energieministerium in Dresden will den Photovoltaik-Ausbau beschleunigen. Dazu arbeitet es neben einer schrittweise einzuführenden Pflicht für Photovoltaik-Anlagen auch an Freiflächen- und Agri-Photovoltaik-Projekten.Das Energieministerium in Sachsen hat aktuelle Berichte zurückgewiesen, wonach es an den eigenen Zielen für den Photovoltaik-Ausbau scheitern wird oder diese als gescheitert erklärt hätte. Vielmehr gehe es dem Freistaat darum, den Photovoltaik-Ausbau deutlich zu beschleunigen. Sachsen will dabei speziell im Gebäudebereich die noch zahlreich vorhandenen Potenziale heben. "Hierzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...