Die Ausgaben lagen im vergangenen Monat fast 620 Millionen über den Einnahmen. Dies lag unter anderem an den gesunkenen Erlösen bei der Vermarktung des Stroms aus den Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Außerdem gab es im Zuge der Jahresabrechnung mit den Verteilnetzbetreibern große Ausgaben.In diesem Jahr kannte das EEG-Konto bisher nur eine Richtung: Monat für Monat stiegen die Überschüsse an. Im September nun gab es erstmal ein Verlust - als höhere Ausgaben als Einnahmen. In der Folge sank der Überschuss von 17,44 auf 16,82 Milliarden Euro. Die Ausgaben lagen also 617,7 Millionen Euro über ...

