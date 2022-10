Die monatliche Umfrage der Federal Reserve Bank of New York zu den Verbrauchererwartungen hat am Dienstag ergeben, dass die einjährige Inflationserwartung der US-Verbraucher von 5,7% im August auf ein neues Zwölfmonatstief von 5,4% gesunken ist, wie Reuters berichtet. Die dreijährige Inflationserwartung stieg von 2,8 % auf 2,9 % und die fünfjährige ...

