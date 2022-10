In vielen Bundesländern war Ferienzeit. So verliefen die Geschäfte sehr unaufgeregt mit einer fast unveränderten Warenpalette, die nahezu nur einheimische Ware im Angebot hatte. Lediglich in Hamburg gab es einen Platztausch zwischen den Sorten Berber und Afra. Ebenda gewann die Sorte Griller etwas an Wert. Weitere und detaillierte Informationen zu Marktberichte finden Sie...

Den vollständigen Artikel lesen ...