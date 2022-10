FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1208 (1212) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 550 (557) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 165 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 490 (520) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 789 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS ASOS PRICE TARGET TO 480 (540) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS FRESNILLO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 790 (810) PENCE - BOFA CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7000 (6600) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 640 (540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1016 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2374 (2777) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2048 (2151) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 994 (1111) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1200 (1160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 700 (610) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6300 (5700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 810 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN REINITIATES INFORMA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 775 PENCE - JEFFERIES RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10000 (9800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES PURETECH HEALTH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - JPMORGAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 85 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1040 (1380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES ENI AND SHELL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES QUILTER ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 800 (715) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1220 (1240) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DS SMITH TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 340 (420) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS JD WETHERSPOON TARGET TO 700 (790) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MONDI PLC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 1800 PENCE - NUMIS RAISES PLAYTECH TO 'BUY' ('ADD') - RPT/RBC STARTS UNITE GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1025 PENCE - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 510 (490) PENCE - 'BUY'



