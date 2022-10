An Europas wichtigsten Börsen ist die Entwicklung am Donnerstag bislang ähnlich wie am Vortag verlaufen.Paris / London - An Europas wichtigsten Börsen ist die Entwicklung am Donnerstag bislang ähnlich wie am Vortag verlaufen. Angesichts wichtiger US-Inflationsdaten herrschte zunächst Zurückhaltung vor und das Geschäft gestaltete sich eher richtungslos. Der EuroStoxx 50 zog zuletzt um 0,36 Prozent auf 3343,53 Punkte an. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 0,41 Prozent auf 5842,12 Punkte.

