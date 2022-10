Das PV-Systemhaus IBC Solar stärkt die Aktivitäten in Polen. Das will sie zudem mit der israelischen Afcon tun. Die IBC Solar AG stärkt das PV-Geschäft in Polen. Wie das Unternehmen dazu mitteilte, hat die Tochter IBC Solar Energy die Projektrechte an zwei Solarparks in Polen mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt an Afcon Renewable Energy verkauft. Das israelische Energieunternehmen wird ferner die Entwicklung der Projekte bis zur Baureife (RTB) durch Entwicklungsverträge mit lokalen Unternehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...