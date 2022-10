Der Absatz von Industrierobotern hat von der Konjunkturerholung nach der Corona-Krise profitiert. 2021 wurden 517'385 neue Anlagen in Betrieben rund um den Globus installiert.Frankfurt - Der Absatz von Industrierobotern hat von der Konjunkturerholung nach der Corona-Krise profitiert. Im vergangenen Jahr wurden 517'385 neue Anlagen in Betrieben rund um den Globus installiert, wie die International Federation of Robotics (IFR) am Donnerstag mitteilte. Das war ein Anstieg von 31 Prozent gegenüber dem Corona-Krisenjahr 2020. Der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2018 wurde...

