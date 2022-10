Eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt hat am Donnerstag den Verlauf der europäischen Börsen bestimmt. Auslöser waren die Verbraucherpreise aus den USA, die die Erwartungen verfehlt hatten.Paris / London - Eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt hat am Donnerstag den Verlauf der europäischen Börsen bestimmt. Auslöser waren die Verbraucherpreise aus den USA, die die Erwartungen verfehlt hatten. Das dürfte laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners dazu geführt haben, dass in vielen Handelssystemen automatisch Verkäufe ausgelöst wurden. Doch enthielten die September-Daten auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...