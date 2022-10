Deutschland befürwortet gemeinsame EU-Schulden zur Bewältigung der Energiekrise. Langfristig könnte der Euro davon profitieren, doch vorerst dürfte das EUR/USD-Paar bis zum Jahresende in Richtung 0,92 fallen, so die Ökonomen der ING. EUR/USD wird in den kommenden Tagen bis zu den Septembertiefs von 0,9540 fallen "Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ...

