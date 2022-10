Berlin - Die SPD kann nach der gewonnenen Landtagswahl in Niedersachsen auch auf Bundesebene zulegen. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme sie laut "ARD Deutschlandtrend" auf 19 Prozent (zwei Prozentpunkte mehr als im Vergleich zur Umfrage vom 6. Oktober).



Die Grünen würden einen Prozentpunkt dazugewinnen und kämen auf 20 Prozent. Die Union aus CDU und CSU bliebe mit 26 Prozent zwar stärkste Kraft, würde aber zwei Punkte verlieren. 15 Prozent der Befragten würden sich für die AfD entscheiden, die damit ihr Ergebnis halten könnte. Die FDP würde einen Prozentpunkt verlieren und käme damit nur noch auf sechs Prozent, ihr tiefster Wert seit Dezember 2020.



Die Linke bliebe unverändert bei fünf Prozent. Die Umfrage wurde von Infratest im Auftrag des ARD-Morgenmagazins durchgeführt. Befragt wurden vom 11. bis 12. Oktober insgesamt 1.225 Wahlberechtigte in Deutschland (801 Telefon- und 424 Online-Interviews).

