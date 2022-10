Nutzer von Cornershop by Uber haben nun in einigen Bereichen der Stadt São Paulo eine neue Option in der App: "Carrfour Já" heiß dieses Angebot in der App und von der Carrefour in Brasil Group für das Segment der 15-Minuten-Lieferung. Das Modell hatte in São Paulo sein Debüt und zählt bereits fünf Carrefour-Express-Läden. Foto...

